Na ples samostojnega političnega gibanja pod geslom Veselica/Festl vabita Enotna lista (EL) in Mlada Enotna lista (MEL) v petek, 28. julija. Prireditev bo ob 19. uri v celovški Schleppe Event Arena. Več o prireditvi in MEL nam je povedal Hannes Piskernik.

Veselico organizira Mlada Enotna lista (MEL), med glavnimi organizatorji je Hannes Piskernik, ki je kot najmlajši član predsedstva EL pristojen za mladino, Mladi Enotni listi pa predseduje Marko Oraže. Piskernik pravi, da podmladek samostojnega političnega gibanja nekaj časa ni bil aktiven. Mladi politiki nameravajo v bodoče organizirati tudi seminarje in šolanja, zato bo izkupiček Veselice namenjen MEL, pravi Piskernik in dodaja, da je jeseni že načrtovan prvi seminar retorike, tedaj naj bi podmladek EL dobil tudi novo predsedstvo.

Prireditev v celovški Schleppe Event Arena (Schleppe Platz 1) se bo začela z otvoritvenim sporedom, ki ga bodo oblikovali Mladinski zbor Danica, skupina Oktakord in Tonč Feinig. Večer se bo nadaljeval z narodnozabavno glasbo: po nastopu tria Gašper Belaj sledi nastop primorske skupine Gedore s Tomažem Boškinom. Piskernik si želi druženje in izmenjavo vseh frakcij samostojnega političnega gibanja med mladimi in starimi. Zadnja družabna prireditev, na katero je vabilo več frakcij EL, je bila decembra 2018 – ples pod geslom od Roža do Zilje v boroveljski mestni hiši.

Hannes Piskernik

27-letni Piskernik je bil na koroških občinskih volitvah 2021 prvič izvoljen v občinski svet občine Sele. Prej je bil aktiven pri socialdemokratih. Pravi, da je bila njegova menjava od SPÖ do EL velika tema v občini. Med tem so se stvari pomirile, pravi in dodaja, da rad dela za dobrobit občine in njenih občank in občanov. Velika tema za MEL in tudi za Piskernika osebno bo vsekakor vprašanje, kako omogočiti mladini, da lahko živi in dela v domačem podeželskem kraju. Seveda pa je tema tudi mobilnost na podeželju in kako ustvariti več ponudbe za mlade v malih občinah. Piskernik je kmet in samostojen podjetnik. Dela v raznih projektih, mdr. je aktiven v fotovoltaični branži. Pravi, da se rad posveča novim temam in hoče biti aktualen, zato tudi poslovno rad zaide v nove poti. Trgovine z domačimi kmečkimi izdelki, ki jih je imel s partnerji, je po pandemiji in bolezni opustil.

Piskernik si želi, da bi bile vse frakcije samostojnega politčnega gibanja, pa tudi ostale koroške stranke zastopane na Veselici.

Rezervacija miz in nakup vstopnic je možen na spletni strani www.veselica.at. Tam se lahko vsi zainteresirani tudi prijavijo na avtobusni prevoz – seveda pa lahko Piskernika kontaktirate tudi osebno: +43 660 8089140.