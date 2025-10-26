Novice logo
Milijon sanj, ena zgodba – in nepozaben maturantski ples Slovenske gimazije

26.10.2025 Vrba Velden am Wörthersee Damijan Smrečnik
Pod geslom »A Million Dreams – Milijon sanj, ena zgodba« so maturantke in maturanti Slovenske gimnazije 25. oktobra v Casineumu v Vrbi priredili 62. maturantski ples. V nabito polnem Casineumu je za odlično vzdušje poskrbel ansambel Gedore, v manjši dvorani pa DJ Armin Ljubijankić.

Maturantke in maturanti so s pomočjo plesne šole Kunauer iz Pliberka pripravili prekrasno polonezo. Obiskovalce so navdušili tudi s polnočnim vložkom, ki je vključeval zabaven video, v katerem so maturanti igrali nogomet proti profesorjem, pa tudi plesni nastop. Na tomboli je bilo mogoče osvojiti številne nagrade, med njimi okoli 20 umetnin koroškoslovenskih umetnikov in umetnic.  Med častnimi gosti plesa so bili deželni glavar Peter Kaiser, generalna konzulka Republike Slovenije Maja Balant-Slobodjanac, deželna poslanca Franc Jožef Smrtnik in Stefan Sandrieser. Občinska odbornica v Celovcu Sonja Koschier je bila prisotna v zastopstvu državne poslanke Olge Voglauer. Po videu je maturantkam in maturantom čestitala tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

52 maturantk in maturantov je razdeljenih v tri razrede z razredničarji Matejem Trampuschom-Novakom (8C), Moniko Novak-Sabotnik (8A) in Katarino Mischkulnig (8B). Goste plesa je v nagovoru pozdravila tudi ravnateljica Slovenske gimnazije Magdalena Kulnik.  Organizacijski komite so sestavljali Sophie Buxbaum, Ana Valentina Kežar, Lea Novak, Katharina Olip, Sara Hren, Simon Ressman, Jeremija Smrtnik, Elena Weber in Iza Sušnik, vsak s svojim področjem – od dekoracije in družbenih omrežij do glasbenega programa in srečelova. FOTO: Michael Stern

