Milijon sanj, ena zgodba – in nepozaben maturantski ples Slovenske gimazije

Maturantke in maturanti so s pomočjo plesne šole Kunauer iz Pliberka pripravili prekrasno polonezo. Obiskovalce so navdušili tudi s polnočnim vložkom, ki je vključeval zabaven video, v katerem so maturanti igrali nogomet proti profesorjem, pa tudi plesni nastop. Na tomboli je bilo mogoče osvojiti številne nagrade, med njimi okoli 20 umetnin koroškoslovenskih umetnikov in umetnic. Med častnimi gosti plesa so bili deželni glavar Peter Kaiser, generalna konzulka Republike Slovenije Maja Balant-Slobodjanac, deželna poslanca Franc Jožef Smrtnik in Stefan Sandrieser. Občinska odbornica v Celovcu Sonja Koschier je bila prisotna v zastopstvu državne poslanke Olge Voglauer. Po videu je maturantkam in maturantom čestitala tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.