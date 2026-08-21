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Melodije sonca in morja navdušile množice

21.8.2026 Trata Tratten Franc Wakounig
Slovensko prosvetno društvo »Borovlje« že leta prireja poletni glasbeni dogodek »Melodije sonca in morja«.
Nastopajoči na Melodijah sonca in morja: Kvartet Kvatropirci in Rožanski muzikanti; Foto: Dieter Arbeiter

Iz majhnih početkov je medtem vzbrstela priljubljena poletna glasbena prireditev, ki iz leta v leto privablja vse več občinstva. Pogoj za to so enkraten prireditveni prostor pred kulturnim domom Cingelc in dobra organizacija ter vsekakor nastopajoče skupine. Seveda pa ne smemo pozabiti ugodnega vremena, ki do sedaj skoraj nikdar ni zatajilo. 

Letošnje Melodije sonca in morja sta v petek, 14. avgusta peli in igrali dve znani in priljubljeni skupini, Rožanski muzikanti in pa kvartet Kvatropirci iz Slovenije.  Od zimzelenih pesmi, popevk in balad do dalmatinskih zvokov je segal muzikalični lok in prevzel občinstvo. Za brezhibno dobro telesno počutje pa so poskrbeli društveniki in društvenice.    

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