Melodije sonca in morja navdušile množice

Iz majhnih početkov je medtem vzbrstela priljubljena poletna glasbena prireditev, ki iz leta v leto privablja vse več občinstva. Pogoj za to so enkraten prireditveni prostor pred kulturnim domom Cingelc in dobra organizacija ter vsekakor nastopajoče skupine. Seveda pa ne smemo pozabiti ugodnega vremena, ki do sedaj skoraj nikdar ni zatajilo.