Janko Zwitter, p. d. Abuja, je leta 2006 organiziral prodajo 400 triletnih noriških kobil indijski vojski. »Sprva smo mislili, da jih bomo zbrali na Koroškem, nato pa smo jih z Indijci iskali po vsej Avstriji. Indijska vojska je te kobile parila z osli, mule pa uporabljajo na gorati meji s Pakistanom v Kašmirju. Poskusi indijske vojske so pokazali, da so te mule izjemno inteligentne, saj so jih mdr. odpeljali na neznan teren 100 kilometrov od matičnega hleva, pa so se mule po nekaj dneh same vrnile.« Poleg tega, da je starešina ziljskih rejcev noriških konjev, je Abujev oče tudi starosta občinske politike v Straji vasi, saj je »najstarejši odbornik Koroške« že 36 let član občinskega sveta.