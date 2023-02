Medeni liker in polno plesišče na čebelarskem plesu

Čebelarsko društvo Železna Kapla-Bela je minulo soboto, 11. februarja, vabilo na tradicionalni čebelarski ples v gostilno Podobnik v Železni Kapli. Navzoče je pozdravila predsednica društva Michaela Haderlap. Posebej navdušili sta tombola in igra ugibanja, v kateri so obiskovalci plesa uskušali uganiti, koliko so vsi skupaj težki vsi muzikantje ansambla Rosa, ki je igral za ples. Zapel je tudi lovski zbor Železna Kapla. Mladina se je zabavala v disku v kletnih prostorih. Že po tradiciji pa je bila bilo še posebno zabavno pri posebnem šanku, kjer so društveniki točili medeni liker. Društvo deluje od leta 1912.