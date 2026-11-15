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Maturantsko srečanje: Čas je bil, da obudimo lepe stare spomine …

15.11.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Minilo je že 20 let, odkar je letnik 2006 Slovenske gimnazije zapustil šolske klopi.
Zadaj z leve: Sara Urak, Klemen Breitfuss, Anja Wieser, Stefan Janežič, Alexander Pisjak, Matija Rutar, Angelika Ogris. Od leve spredaj: Cvetka Piringer, Kristina Gril, Melanie Wimmer, Kristina Lopinsky, Darja Mischkulnig-Stojanovska, Agnes Pagitz, Marija Feichtinger-Domej, Marjan Kropiunig, Julia Schuster-Smrečnik in Alenka Breitfuss-Schiffer z razrednikoma Magdo Errenst in Lojzetom Dolinarjem.

Čeprav so se poti razšle, se v spominih radi vrnemo v tiste brezskrbne dni. V soboto, 7. novembra, smo se srečali ob 20-letnici mature. V celovškem kafiču Mozart, ki ga vodi nekdanji sošolec Marjan Kropiunig z ženo, so se zbrali nekdanji sošolci – mnogi med njimi so pripotovali za to srečanje iz Ljubljane, Salzburga, Dunaja in Gradca. ​Posebno veselje je prinesel obisk nekdanjih razrednikov Magde Errenst in Lojzeta Dolinarja. Ob projekciji fotografij maturantskega plesa ter obujanju spominov na izlete na Dunaj, v Krakov, Rim, Ljubljano in Mondsee, je večer minil v čudovitem nostalgičnem vzdušju. Kristina Lopinsky

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