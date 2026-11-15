Maturantsko srečanje: Čas je bil, da obudimo lepe stare spomine …

Čeprav so se poti razšle, se v spominih radi vrnemo v tiste brezskrbne dni. V soboto, 7. novembra, smo se srečali ob 20-letnici mature. V celovškem kafiču Mozart, ki ga vodi nekdanji sošolec Marjan Kropiunig z ženo, so se zbrali nekdanji sošolci – mnogi med njimi so pripotovali za to srečanje iz Ljubljane, Salzburga, Dunaja in Gradca. ​Posebno veselje je prinesel obisk nekdanjih razrednikov Magde Errenst in Lojzeta Dolinarja. Ob projekciji fotografij maturantskega plesa ter obujanju spominov na izlete na Dunaj, v Krakov, Rim, Ljubljano in Mondsee, je večer minil v čudovitem nostalgičnem vzdušju. Kristina Lopinsky



