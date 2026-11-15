Maturantsko srečanje: Čas je bil, da obudimo lepe stare spomine …

Čeprav so se poti razšle, se v spominih radi vrnemo v tiste brezskrbne dni. V soboto, 7. novembra, smo se srečali ob 20-letnici mature. V celovškem kafiču Mozart, ki ga vodi nekdanji sošolec Marjan Kropiunig z ženo, so se zbrali nekdanji sošolci – mnogi med njimi so pripotovali za to srečanje iz Ljubljane, Salzburga, Dunaja in Gradca. Posebno veselje je prinesel obisk nekdanjih razrednikov Magde Errenst in Lojzeta Dolinarja. Ob projekciji fotografij maturantskega plesa ter obujanju spominov na izlete na Dunaj, v Krakov, Rim, Ljubljano in Mondsee, je večer minil v čudovitem nostalgičnem vzdušju. Kristina Lopinsky
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