Maturantski ples Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru

23.11.2025 Šentpeter St. Peter Novice
Maturantke in maturanti Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru so v petek, 21. novembra, pod geslom »The Night of Glamour« zaplesali v Kulturnem domu v Šentjakobu.

V veliki dvorani je za glasbo poskrbel Šmarnogorski kvintet, v mali dvorani pa DJ MARSL. Dijakinje in dijaki so postregli s koktajli in pomagali pri strežbi. Pri nagradni tomboli je bilo mogoče osvojiti številne nagrade. Glavna nagrada je bila prenočitev z zajtrkom v Hiši Linhart. Številne goste je pozdravila ravnateljica VŠ Šentpeter Marija Olip. Pri organizaciji plesa je 16 maturantk in maturantov podpirala razredničarka Natascha Partl. Polonezo ter plesa ča-ča-ča in salso so maturantke in maturanti vadili v sodelovanju s Plesnim studiem Kunauer, polnočni vložek pa so pripravili s pomočjo Sare Pavčič-Trachmann (Fit&Strong). V plesnem odboru so sodelovale Julija Strupi, Emma Pirker-Frühauf in Magdalena Sereinig. FOTO: SARINA DOBERNIG

