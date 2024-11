Maturantski ples bo 22. novembra, ob 20. uri v kulturnem domu v Šentjakobu v Rožu: V Šentpetru imajo vse sestavine za nepozaben plesni večer

Prejšnji teden je vabila Dvojezična trgovska akademija na maturantski ples, ta teden Slovenska gimnazija, naslednji teden pa je na vrsti Višja šola za gospodarske poklice Šentpeter. »Nismo se med seboj zmenili, ampak je slučajno tako naneslo,« nam je povedala Ana-Marija Krušic, maturantka VŠ za gospodarske poklice v Šentpetru. Za ples v kulturnem domu v Šentjakobu morajo bodoči absolventi poskrbeti sami skoraj za vse. Posebnost njihovega plesa je in je tudi v minulih letih bila pestra ponudba koktajlov. »Koktajle bodo pripravili dijaki in dijakinje nižjih stopenj naše šole,« je povedal Žiga Kepic in dodal, da so oni prav tako pomagali pri plesih v letih poprej. K maturi bo letos nastopilo 23 maturantk in maturantov. Pred tem bodo čez teden dni zaplesali na temo Dance the night away. Poleg koktajlov bodo gostom nudili tudi bife, ki bo vseboval v glavnem sladke dobrote. Postregli pa bodo tudi z dobro glasbo. Nastopala bosta Ansambel Zeme in DJ KLEEN. Glavni nagradi tomobole pa bosta poleg umetnin letošnjih maturantov snowboard in dobropis za dve prenočitvi na Bledu.