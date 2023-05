Že na novoletnem koncertu SPD Valentin Polanšek na Obirskem je učiteljica glasbene šole Milena Paulič namignila, da bomo na letošnji proslavi za materinski dan doživeli presenečenje. Uspelo ji je! Predstavila je OBIRSKI-MINI-ORKESTER kot del velikega orkestra glasbene šole v Železni Kapli. Za letošnjo materinsko proslavo v soboto, 13. maja, so društveniki pripravili spored z izbranimi recitacijami (Marta Polanšek), dobro izpiljenim petjem OBIRČKOV (Judith Paulitsch in Majda Furjan-Kutschnig), suverenim nastopom KLIKE (Roman Kutschnig) ter prispevki učenk in učencev glasbene šole kot solisti, kot duo ali trio. Presenečenje večera pa je vsekakor bil prvi nastop OBIRSKEGA-MINI-ORKESTRA na Kovačevem odru. V orkestru so sodelovali Simon Oraže (trobenta), Niko Grubelnik (ksilofon), Michaela Paulitsch (klavir), Julia Paulitsch (kitara), Alina Karničar (harmonika), Mia Ojster (violina), Alina Smrtnik (prečna flavta), Katarina Paulič (harfa) ter Lisa Grubelnik (prečna flavta), ki se je prvič dodatno izkazala še v vlogi moderatorke večera. V dvorani so v tej posebni zasedbi glasbila čudovito zvenela. Vsi v publiki, predvsem pa mame, so se veselili tega posebnega darila za materinski dan.

Obirčki z Judith in Majdo

Predsednik Gusti Brumnik je nastopajočim izrekel zahvalo za toliko truda, mamicam pa čestital v svojem in društvenem imenu. Gotovo so se z njim strinjali častni gostje kot npr. Lisa Lobnik, župnik Drago Svetko, predsednik EL Gabriel Hribar ter deželni poslanec in podžupan Franc Jožef Smrtnik. Preden so vse mame, babice in obiskovalke prireditve po stari navadi iz otroških rok prejele še rdeče nageljčke, je iz grl vseh slovesno zadonela zaključna Mamina pesem.