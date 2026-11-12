Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Martinovanje v Šmihelu z izkopanim vinom

12.11.2026 Šmihel pri Pliberku St. Michael ob Bleiburg Damijan Smrečnik
Ljudski rek rek pravi: » Svet' Martin nar'di iz mošta vin'«. Ob dobri kapljici so društveniki KPD Šmihel 6. novembra povabili v farno dvorano na martinovanje z glasbo Tria Drava (Roman in Marjan Verdel ter Tone Boschitz).
Vinar Božidar Zorjan (4. z leve) na martinovanju v Šmihelu

Svoja vina je na prireditvi predstavil Božidar Zorjan iz vinogradništva Zorjan pri Slovenski Bistrici. »Smo biodinamična kmetija, pridelujemo vina in hrano zase. Vsi vemo, da se grozdje potrga, stisne in za martinovo imamo čisto vino. Pri nas je drugače, grozdje potrgamo, damo v amfore, ki so zakopane zunaj pod zemljo in po treh letih dobimo vino, ko ga lahko prodamo. Na steklenicah ni letnic: v naravi ni dobrega ali slabega letnika, obstaja le slab vinogradnik, ki potrga še nezrelo grozdje.« Imajo 12.000 trt in po treh letih v zemlji pridelajo 5000 litrov vina. 10 odstotkov prodajo v Sloveniji, 90 pa v tujini. 

Iz rubrike Dogodki preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt