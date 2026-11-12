Martinovanje v Šmihelu z izkopanim vinom

Svoja vina je na prireditvi predstavil Božidar Zorjan iz vinogradništva Zorjan pri Slovenski Bistrici. »Smo biodinamična kmetija, pridelujemo vina in hrano zase. Vsi vemo, da se grozdje potrga, stisne in za martinovo imamo čisto vino. Pri nas je drugače, grozdje potrgamo, damo v amfore, ki so zakopane zunaj pod zemljo in po treh letih dobimo vino, ko ga lahko prodamo. Na steklenicah ni letnic: v naravi ni dobrega ali slabega letnika, obstaja le slab vinogradnik, ki potrga še nezrelo grozdje.« Imajo 12.000 trt in po treh letih v zemlji pridelajo 5000 litrov vina. 10 odstotkov prodajo v Sloveniji, 90 pa v tujini.

