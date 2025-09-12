Novice logo
Leta 2008 so šli v Petrograd

12.9.2025 Bistrica na Zilji
Leta 2008 je skupina Ziljanov pod vodstvom Urbana Popotniga šla v Petrograd (Sankt Petersburg), da bi si ogledali mesto in obiskali Etnografski muzej, kjer so shranjene ziljske noše, ki jih je Matija Majar Ziljski leta 1867 peljal na veliko slovansko razstavo v Moskvo.
Del Ziljanov, ki so bili na potovanju pod vodstvom Urbana Popotniga.

S potovanjem so obeležili takratno 40-letnico mašniškega posvečenja župnika Stanka Trapa. Leto dni po nepričakovani smrti Urbana Popotniga so se Ziljani, sorodniki in prijatelji ob videopredavanju Aloisa Aich­holzerja o potovanju v Sankt Petersburg doživeto spomnili Urbana Popotniga. O spominih na potovanje sta spregovorila tudi zgodovinar Peter Wiesflecker in Stanko Trap. Na spominskem večeru, ki je bil 27. avgusta v Stari pošti, je predsednik SPD Zila Daniel Mešnik povedal, da se bodo potrudili nadaljevati široko in dosledno dolgoletno delo pokojnega predsednika Urbana Popotniga.

