Leta 2008 so šli v Petrograd

S potovanjem so obeležili takratno 40-letnico mašniškega posvečenja župnika Stanka Trapa. Leto dni po nepričakovani smrti Urbana Popotniga so se Ziljani, sorodniki in prijatelji ob videopredavanju Aloisa Aich­holzerja o potovanju v Sankt Petersburg doživeto spomnili Urbana Popotniga. O spominih na potovanje sta spregovorila tudi zgodovinar Peter Wiesflecker in Stanko Trap. Na spominskem večeru, ki je bil 27. avgusta v Stari pošti, je predsednik SPD Zila Daniel Mešnik povedal, da se bodo potrudili nadaljevati široko in dosledno dolgoletno delo pokojnega predsednika Urbana Popotniga.