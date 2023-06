Kvatropirci in Klika navdušili

Slovensko-dalmatinska klapa Kvatropirci iz Kamnika je poskrbela za glasbeni užitek v Selah. Mnogi oboževalci dalmatinskih zimzelenih pesmi morja in sonca so tudi letos sledili vabilu Pevskega društva Sele, se na binkoštni ponedeljek pripeljali na stadion pod Košuto in uživali ob odličnem vremenu in pogostitvi domačih društvenikov. Čevapčiče, ki jih je spekla ekipa Pevskega društva Sele, je pohvalil celo basist Kvatropircev Matej Kocen. Skupina deluje od leta 2011, poleg omenjenega basista so člani še baritonist Albin Jordan in tenorista Samo Kališnik ter Tomaž Krt. Kamničani so vidno uživali v nastopu pod Košuto in po bučnem aplavzu dobrih 500 obiskovalcev zapeli več dodatkov.

Navdušil je tudi nastop vokalne skupine Klika, še posebej solistov skupine. Nastopila sta še mešani pevski zbor ter otroški zbor PD Sele.