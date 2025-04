Kulturni dom se je tresel: Oktakord navdušil s prvim samostojnim koncertom

Skupina Oktakord – to so Kristina Kragelj, Elena Rutar, Helena Gregorn, Ana Smrtnik-Einspieler, Tomaž Boškin, Simon Kummer, Andi Smrtnik in Izidor Sturm – je predstavila širok repertoar v različnih jezikih in stilih, pri čemer je v ospredju bila slovenska pesem. Pevke in pevci živijo na Koroškem, poseben pečat pa skupini dajeta Kristina Kragelj in Tomaž Boškin, ki prihajata iz Primorske.