Krščanska kulturna zveza vabi: Gledališki praznik

Tradicija sega v leto 1962, ko je bila na tem odru prvič uprizorjena Miklova Zala. Letos bo 8. decembra, ob 19.30, na sporedu odrska priredba znanega slovenskega zgodovinskega romana Pod svobodnim soncem Frana Saleškega Finžgarja. Predstava je navdušila gledališki tim KKZ tako po vsebini kot po vizualni podobi na odru. Do zdaj je bila izvedena več kot 40-krat v slovenskih gledališčih, kjer je bila vsakič razprodana. Med gledalci je bila tudi številna srednješolska mladina. »Odločili smo se za predstavo, ki nagovori tudi mlade gledalke in gledalce. S to izbiro želimo v sodelovanju s slovenskimi izobraževalnimi ustanovami na Koroškem nagovarjati mladino za obisk profesionalnih gledaliških predstav v slovenskem jeziku,« so poudarili pri KKZ. Zanimanje za predstavo je dobro, saj je na voljo le še nekaj vstopnic, je dejal Milan Piko, referent za gledališče pri KKZ. Predstava je nastala v koprodukciji mariborske Drame, SNG Nova Gorica in Cankarjevega doma Ljubljana, režiral pa jo je Aleksandar Popovski.