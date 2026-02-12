Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Pliberk, Sele, Sveče: Krofi, maske in dobra volja 

12.2.2026 Koroška Kärnten Novice
Tudi letos pustni čas ponuja za otroke številne pustne prireditve, ki jih pripravljajo domača društva po Koroškem.
Utrinek z lanskega pustovanja v Pliberku

V soboto, 14. februarja, ob 14.00 bo v kulturnem domu v Pliberku pod geslom »Pižama party« otroški pust, kjer bodo otroci ustvarjali na zanimivih postajah in sodelovali pri zabavnih igrah. V Selah se bodo ob 14.00 odprla vrata farnega doma. Otroški pust pod geslom »Valentinovo« se bo začel z gledališko predstavo »Pravljica po naše« domače igralske skupine, sledili pa bodo ples in delavnice. SPD Kočna vabi ob 16.00 v Einspielerjev center v Svečah na otroški pust. Tudi na Dunaju bo ob 10.00 v Grätzelmixu Pustno rajanje za otroke. Za pravo pustno vzdušje, dobro voljo in slastne krofe bo poskrbljeno.

Iz rubrike Dogodki preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt