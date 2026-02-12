Pliberk, Sele, Sveče: Krofi, maske in dobra volja 

V soboto, 14. februarja, ob 14.00 bo v kulturnem domu v Pliberku pod geslom »Pižama party« otroški pust, kjer bodo otroci ustvarjali na zanimivih postajah in sodelovali pri zabavnih igrah. V Selah se bodo ob 14.00 odprla vrata farnega doma. Otroški pust pod geslom »Valentinovo« se bo začel z gledališko predstavo »Pravljica po naše« domače igralske skupine, sledili pa bodo ples in delavnice. SPD Kočna vabi ob 16.00 v Einspielerjev center v Svečah na otroški pust. Tudi na Dunaju bo ob 10.00 v Grätzelmixu Pustno rajanje za otroke. Za pravo pustno vzdušje, dobro voljo in slastne krofe bo poskrbljeno.