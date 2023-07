Kresovanje matjaževcev: 40 let kresovanja pri ViƏtrniku

Moški pevski zbor Kralj Matjaž je minuli torek, 4. julija, vabil na tradicionalno kresovanje v Podkraj ob vznožju Pece.

Libučana Franc Lienhard (†1993) in Joža Mandl (†1967) sta po drugi svetovni vojni na Peci poživila običaj kresovanja ob prazniku slovanskih bratov Cirila in Metoda. Od leta 1983 skrbi moški pevski zbor Kralj Matjaž iz Libuč za to, da 4. julija pri Vietrniku ob vznožju Pece gori kres. Tako je bilo tudi minuli torek, pevci pa so poskrbeli še za pogostitev in hladne pijače. Šele leta 2015 je bilo kresovanje za Cirila in Metoda pri koroški deželni vladi sprejeto v seznam kresovanj dežele koroške. Pred tem je bilo na koroškem dovoljeno prižgati kresove le ob veliki noči, konec junija ob poletnem sončnem obratu (Sonnwende), v noči od 9. na 10. oktober (spomin na plebiscit) in še ob dveh drugih priložnostih. Za običaj kresovanj na Koroškem je bil tedaj pristojen deželni svetnik Rolf Holub, njegovo pisarno pa je vodila Mirjam Polzer-Srienz. »Vedela sem za težave društev, da kresovanje na predvečer praznika Cirila in Metoda ni dovoljeno, ker so pristojni uradniki deželne vlade trdili, da to na južnem Koroškem ni običaj.« Polzer-Srienz je nato prosila inštitut Urban Jarnik in Martino Piko-Rustia za strokovno oceno zadeve in na podlagi tega je uspelo dokazati, da je kresovanje za Cirila in Metoda običaj, kar je bil pogoj, da je kresovanje prišlo na seznam dovoljenih kresov dežele Koroške.