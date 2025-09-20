KPD Šmihel: Po vaškem prazniku vabijo na CiklCakl 

Micka Opetnik, podpredsednica KPD Šmihel

Konovece Gonowetz

Potrudimo se najti nekoga, ki zna še kakšno domače opravilo. To ni več lahko, ker se tisti ljudje na žalost poslavljajo, umirajo. Na srečo smo našli letos dva, izdelovalca šintlnov in izdelovalca brezovih metel. Veseli smo, da ljudje radi pridejo na travnik, kjer je domača glasba. Hvala bogu imamo veliko gospodinj, ki nam spečejo krape in pogače, da lahko s tem postrežemo. Najvažnejše je druženje, da lahko ljudje malo posedijo, pokramljajo. Nobenega ne silimo, da mora kaj pojesti ali popiti, si pač vsak dobi, kolikor hoče. Pomembno je pa tudi, da se slovenska govorica, narečje, sliši tudi po mikrofonu. Doma še veliko govorimo v slovenskem narečju, ki ga je treba ohraniti. Pisno slovenščino se otroci učijo v šolah, važno pa je tudi, da znajo naše narečje.