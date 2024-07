Korško žegnanje z blagoslovom novega oltarja

Na letošnjem korškem žegnanju je bil v nedeljo, 21. julija pri sveti maši predstavljen vitraž umetnika Izidorja Sterna, posvečen Sveti Marjeti, ki bo odslej krasil oltar korške cerkve. Umetnik je oltar dopolnil s keramično stelo s krstilnim kamnom, na tej steli pa popisana zgodovina korških domačij in iz njih izvirajočih družin, kot so Karničarjevi p.d. Pristovnikovi Smrtnikovi, Sternovi p.d. Plesnikarjevi, Hribarjevi p.d. Točajevi ali Grobelnikovi. V cerkvi Sv. Križa sta maševala Drago Svetko, pomočnik kapelškega župnika Poldeja Zundra, in Franci Trstenjak, direktor Radia Ognjišče, mašo so s petjem sooblikovali člani družine Stern. Občinstvo je zabaval ansambel Jutro z Zgornjega Jezerskega s pridruženim kitaristom Lenartom Pauličem. V nošah iz Lesne doline/Lesachtal so zaplesale članice in člani Volkstangruppe Lindwurm iz Celovca.