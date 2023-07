Od blizu in daleč so v nedeljo, 16. julija, prišli, prikolesarili, pritekli in se pripeljali obiskovalci letošnjega korškega žegnanja. Kakih 700 jih je v prelepem poletnem vremenu uživalo v gostoljublju organizatorjev iz Kort. Ti so tudi letos prekosili samo sebe, kar se angažmaja za prijetno počutje gostov tiče.