Žan Sekaučnik, učitelj na srednji šoli v Pliberku

Pliberk Bleiburg

Danes sta se srečali Srednja šola Pliberk in Osnovna šola Mežica. Bili smo že v Mežici. Pri sodelovanju gre za to, da se zavedamo, da živimo v drugi državi, a nas loči le nekaj kilometrov. Imamo veliko skupnega in ne loči nas veliko, konec koncev smo vsi isti. Danes smo to združili v športu, ki združuje. Moji učenci so se ob sodelovanju naučili komunikacije v slovenščini in nemščini.