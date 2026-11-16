»Starša« sodelovanja šol sta učitelj Osnovne šole Mežica Luka Pernek in učiteljica Srednje šole Manca Rebula. Po skupnem nastopu šol na koncertu Samuela Hudla v Pliberku sta šoli izvedli čezmejni projekt Interreg z naslovom »Korošci pod Peco«. V okviru projekta so se v začetku leta 2026 srečali v Pliberku in Mežici, nastal pa je tudi čudovit film Korošci pod Peco z igralci iz obeh šol. »S projektom želimo krepiti sodelovanje med šolama, učenci in pedagogi,« je povedala Rebula, Mežičanka, ki od leta 2014 na srednji šoli v Pliberku poučuje slovenščino in druge predmete.
Četrto srečanje pod geslom »Dan športnega povezovanja« je potekalo 5. novembra v Pliberku. Okoli 130 otrok iz Mežice in Pliberka je skupaj igralo namizni tenis (mentor Franc Juwan), odbojko (mentor Damir Ocepek) in futsal (mentor Žan Sekaučnik) ali pa so plezali (mentor Christian Srienz). Zaključek športnega dneva je bila odbojkarska tekma med Mežico in Pliberkom, med igralci pa sta bila tudi župana Pliberka in Mežice, Daniel Wriessnig in Mark Maze, pliberški mestni svetnik za kulturo Marko Trampusch in drugi. Ekipi sta bili sestavljeni naključno, igralci iz Pliberka in Mežice so bili med seboj pomešani, na koncu pa je slavila ekipa Mežice.
Janko Plešnik, ravnatelj Osnovne šole Mežica, je kot sodnik spremljal odbojkarsko tekmo: »Želim, da preostanke meja, ki so ostali v glavah, zbrišemo. Otroci se naučijo sprejemati drugačnost, čeprav smo isti in nas loči le deset kilometrov. Spoznajo naravne govorce slovenščine in nemščine. Kolege iz Pliberka bomo povabili v Mežico. Sodelovanje naj se počasi, a vztrajno krepi.« Naslednje srečanje bo v Mežici v prihodnjem šolskem letu.
Danes sta se srečali Srednja šola Pliberk in Osnovna šola Mežica. Bili smo že v Mežici. Pri sodelovanju gre za to, da se zavedamo, da živimo v drugi državi, a nas loči le nekaj kilometrov. Imamo veliko skupnega in ne loči nas veliko, konec koncev smo vsi isti. Danes smo to združili v športu, ki združuje. Moji učenci so se ob sodelovanju naučili komunikacije v slovenščini in nemščini.
Živa (levo): Igrala sem nogomet in to mi je bilo zelo všeč. Ob srečanjih se naučimo, da moramo držati skupaj, tudi če si iz druge države, in da ne smeš nobenega izključevati. Gina: Danes sem igrala namizni tenis in si ogledala odbojkarsko tekmo na koncu. Projekt je nekaj dobrega, spoznala sem prijateljico, Naučimo se, da držimo skupaj, vseeno, od kod prihajamo.
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