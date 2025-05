Koreografski center Pliberk (CCB) vabi: Dolga noč plesa v Pliberku in Beljaku

Dogodek z geslom »raznolikosti sodobnega plesa« obeta nepozabno izkušnjo za vse ljubitelje in ljubiteljice plesa. Publiko bodo vodili skozi mesto in bo na različnih prizoriščih doživela sodobni ples. Umetniki in umetnice iz več kot desetih držav bodo s svojo ustvarjalnostjo oživili ulice Pliberka in Beljaka. S Helene Weinzierl in Michaelom Sellnerjem bosta predstavljeni dve avstrijski plesni poziciji, ki z dinamiko, humorjem in bližino publiki presenetljivo oživljata urbani prostor. Med mednarodnimi vrhunci izstopata Gil Kerer in Eva Georgitsopoulou: izraelski plesalec Gil Kerer s subtilnim duetom na Vivaldijev koncert za mandolino ganljivo razmišlja o intimnosti in svobodi. Grška koreografinja Eva Georgitsopoulou, ki je že leta 2022 navdušila publiko v Pliberku, se vrača s fizično intenzivnim triom in znova razkriva svojo izrazito kinetično moč.