Koncert »Družina Smrtnik poje«: Na oder stopa že četrta generacija Smrtnikov

Marjan Smrtnik: Z ženo sva zelo vesela, da sta oba sinova razvila ljubezen do glasbe. Oba sta prepevala pri otroškem zboru Amabilis v Galiciji pod vostvom Mire Blažej. Ko sta bila majhna, smo veliko prepevali med vožnjami z avtom in tudi doma, zdaj pa prav uživam, ko vidim, da naši potomci govorijo in pojejo slovensko. Trud in ljubezen nista bila zaman, starejši sin Damjan zelo rad prepeva, poje pri moškem zboru v Slovenjem Plajberku in nam tudi pomaga pri cerkvenem zboru v Apačah. Mlajši sin pa se že osem let uči diatonično harmoniko in me pogosto spremlja. Skupaj bova nastopila na obeh koncertih, to bo krstna izvedba pesmi Naša mala vasica – melodijo je pripravil sin Jeremija, jaz sem napisal besedilo, aranžma pa je prispeval Tomaž Boškin. To je nova pesem v slovo od naših poslušalk in poslušalcev.