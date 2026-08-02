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Klakradl navdušil pred cerkvijo v Dvoru

2.8.2026 Dvor Hof Damijan Smrečnik
Kvartet Klakradl je minulo soboto pred cerkvijo v Dvoru s programom »umatum« občinstvu predstavil preplet avtorske, ljudske in komorne glasbe s poetičnimi besedili v nemškem koroškem narečju.
Nicole in Birgit Radeschnig, Markus Fellner in Stefan Kollmann FOTO: Daniel Kaiser

Kvartet je prišel na povabilo KPD Šmihel, sestavljajo ga dvojčici Nicole in Brigit Radeschnig, Markus Fellner in Stefan Kollmann. Nicole Radeschnig je skozi program vodila v slovenščini: »Učim se slovensko, ker je moja babica govorila slovensko, jezik mi je znan, a babica ni govorila z mano. Po dvajsetih letih na Dunaju sem se vrnila na Koroško in vrnitev domov je bila motivacija, da bi se učila slovenščine. Sedem mesecev se jezika učim s knjigo, pomagajo tudi dvojezični prijatelji. Potrudim se, da vsak dan govorim in se učim pol ure, kar je z dvema otrokoma in službo kar zahtevno. Kot otroka sva Birgit in jaz jezik vedno slišali, lepo je, če ga zdaj lahko govorim in morda posredujem tudi lastnim otrokom, če se spet oživi, kar je babica prekinila. Cilj je, da bi nekoč igrala tudi v dvojezični gledališki predstavi in tudi na novi cd naše skupine hočemo peti v slovenščini. 

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