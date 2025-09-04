Jormaška sobota, povorka in slavnostna otvoritev

Že 26. je na jormaku stal tudi šotor Alpe-Jadran s 16 razstavljalci iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Italije. Vse od začetka v šotoru sodelujejo občina Goriška brda, občina Codroipo in razstavljalci iz tukajšnje regije. »Letos se je težiščno predstavila s Pliberkom pobratena občina Goriška brda, župana Franca Mužiča pa so v Pliberk spremljali briška Godba, skupina briške žene, vokalna skupina Vinika in kvintet Brda,« je goste in župane ter predstavnike iz sosednjih držav pozdravil mestni svetnik in referent za sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran Marko Trampusch. Župan Goriških brd Franc Mužič na otvoritvi: »Zadovoljen in ponosen sem, da se lahko Brici tukaj predstavimo. Sodelovanje ne pomeni samo neke izmenjavo dobrin v ekonomskem smislu. Važno je tudi to, da na takih srečanjih sklepamo prijateljstva, kar je vsekakor v teh časih prav. Sodelovanje se pokaže tudi v tem, da predstavniki in proizvajalci od tukaj prihajajo na naš praznik češenj, ki ga bomo naslednje leto obhajali šestdesetič.«