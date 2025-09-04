Jormaška sobota, povorka in slavnostna otvoritev

Povorko sta moderirala Raimund Grilc v nemščini in Claudia Daniel v slovenščini. Potem ko je župan Visotschnig predal mestnemu župniku Ivanu Olipu zakupnino za jormaški travnik so udeleženci povorke krenili proti šotoru Wolfganga Stefitza, kjer je sledila uradna otvoritev jormaka in načep piva.
Predstavniki deželne politike Gaby Schaunig (SPÖ), Erwin Angerer (FPÖ), Martin Gruber (ÖVP) in Franc Jožef Smrtnik (TK) so pozdravili goste jormaka in zaradi bolezni vidno oslabelemu pliberškemu županu Visotschnigu zaželeli vse najboljše. Visotschnigu so se zahvalili tudi predstavniki občine, saj je kot tržni referent aktiven že 35 let, od leta 1991. V zahvalo so mu tržni mojster Arthur Ottowitz ter mestna svetnika Daniel Wriessnig (ÖVP) in Marko Trampusch (EL) izročili priznanje v obliki karikature. Deželni poslanec Franc Jožef Smrtnik je v svojem govoru poudaril, »da je južna Koroška uspešna tudi zaradi te dvojezičnosti, ki se naj ohrani«.
Sobotni viški v »Svaveji uti« so bili srečanje upokojencev z več kot 600 udeleženci v organizaciji Slovenskega društva upokojencev Pliberk in zvečer nastop ansambla Drava.
Že 26. je na jormaku stal tudi šotor Alpe-Jadran s 16 razstavljalci iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Italije. Vse od začetka v šotoru sodelujejo občina Goriška brda, občina Codroipo in razstavljalci iz tukajšnje regije. »Letos se je težiščno predstavila s Pliberkom pobratena občina Goriška brda, župana Franca Mužiča pa so v Pliberk spremljali briška Godba, skupina briške žene, vokalna skupina Vinika in kvintet Brda,« je goste in župane ter predstavnike iz sosednjih držav pozdravil mestni svetnik in referent za sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran Marko Trampusch. Župan Goriških brd Franc Mužič na otvoritvi: »Zadovoljen in ponosen sem, da se lahko Brici tukaj predstavimo. Sodelovanje ne pomeni samo neke izmenjavo dobrin v ekonomskem smislu. Važno je tudi to, da na takih srečanjih sklepamo prijateljstva, kar je vsekakor v teh časih prav. Sodelovanje se pokaže tudi v tem, da predstavniki in proizvajalci od tukaj prihajajo na naš praznik češenj, ki ga bomo naslednje leto obhajali šestdesetič.«
