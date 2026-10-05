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Izlet SPD Valentin Polanšek v Atene

5.10.2026 Obirsko Ebriach Novice
Sredi septembra se je vesela družba članov SPD Valentin Polanšek-Obirsko podala na štiridnevni izlet v Atene.
Udeleženci in udeleženke letošnjega izleta v Atene

Z avtobusom smo se peljali na Dunaj in nato poleteli v Atene, prestolnico zgodovine in kulture. Prvi dan smo se sprehodili po mestnem središču do trga Syntagme, kjer stoji grški parlament, in si ogledali menjavo straže pred spomenikom neznanemu vojaku, nato je sledil ogled narodnega parka in stadiona, kjer so bile leta 1896 prve moderne olimpijske igre. Drugega in tretjega dne  smo odkrivali  znamenitosti antičnih Aten in šli na Akropolo, eno najpomembnejših arheoloških najdišč na svetu. Ogledali smo si arheološki muzej nato pa šli malo po nakupih v znamenito ulico Ermou.  

Veliko smeha in dobre volje je vladalo med izletniki, veliko smo videli. Zahvala gre Franciju Haderlapu-Kovaču za organizacijo izleta. In seveda: kovali so se že načrti za izlet naslednjega leta. DANICA KEŽAR

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