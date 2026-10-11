Izlet Enotne liste Globasnica na Štajersko

Po skupnem kosilu je pot skupino vodila naprej v Thal pri Gradcu, kjer so si ogledali izjemno župnijsko cerkev sv. Jakoba, bolj znano kot cerkev Ernsta Fuchsa. Barvita celostna umetnina je navdušila s svojo posebno arhitekturo in umet­niško zasnovo. Cerkev velja za največje sakralno delo avstrijskega umetnika Ernsta Fuchsa in je med udeleženkami in udeleženci vzbudila veliko občudovanja. Po cerkvi je udeležence vodila Monika Jenšac. Dan so sklenili z družabnim srečanjem v Eventhütte Omelko v Goselni vasi in z malico zaključili izlet. Za varno vožnjo je poskrbel Dirk Einnatz iz avtobusnega podjetja VBG.