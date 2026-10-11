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Izlet Enotne liste Globasnica na Štajersko

11.10.2026 Štajerska Steiermark Novice
Številne udeleženke in udeleženci izleta Enotne liste Globasnica so se 3. oktobra v zgodnjih jutranjih urah odpravili na pot na Štajersko. Prvi cilj je bil Gasen, kjer so spoznali zgodovino in glasbeno pot znane skupine »Stoakogler«. Glasba, številni spominski predmeti in marsikatera zanimiva anekdota so poskrbeli za odlično razpoloženje.
Udeleženci izleta pred cerkvijo Ernsta Fuchsa

Po skupnem kosilu je pot skupino vodila naprej v Thal pri Gradcu, kjer so si ogledali izjemno župnijsko cerkev sv. Jakoba, bolj znano kot cerkev Ernsta Fuchsa. Barvita celostna umetnina je navdušila s svojo posebno arhitekturo in umet­niško zasnovo. Cerkev velja za največje sakralno delo avstrijskega umetnika Ernsta Fuchsa in je med udeleženkami in udeleženci vzbudila veliko občudovanja. Po cerkvi je udeležence vodila Monika Jenšac. Dan so sklenili z družabnim srečanjem v Eventhütte Omelko v Goselni vasi in z malico zaključili izlet. Za varno vožnjo je poskrbel Dirk Einnatz iz avtobusnega podjetja VBG.  

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