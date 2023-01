Gospodarsko združenje Dežela pod Peco je vabilo na »Fešto pozimi«: Kultura in domače dobrote na Glavnem trgu

Na svete tri kralje, v petek, 6. januarja, je gospodarsko združenje »Dežela pod Peco« vabilo na prvo »Fešto pozimi«. Na pliberškem glavnem trgu sta nastopila domača zbora Mlada Podjuna in Mešani pevski zbor Podjuna, pevke Voxon Academy, trio glasbenikov Libuške godbe na pihala, članica pustnega kabareta pliberške KIB (Kulturinitiative Bleiburg) Silvana Kert in plesalka Valentina Kunauer. Regionalni ponudniki so na svojih stojnicah prodajali dobrote, pravi hit je bil bio-mesni sir kmetije Tschaitschmann iz Breške vasi. Novi predsednik gospodarskega združenja Bernhard Reiter je bil s prireditvijo zadovoljen: »Ta fešta na glavnem trgu je bila nek prvi poskus, iz tega se učimo in gotovo je nekaj stvari, ki jih lahko še izboljšamo. Ideja, da združimo kulturo in reginalne ponudnike, pa mi je zelo všeč, tega koncepta se bomo držali.« Reiter še ni želel povedati več konkretnega o aktivnostih gospodarkega združenja v letu 2023: »Januarja bomo imeli sejo o programu za celo leto, tam bomo odločili, katere prireditve bomo uresničili in katerih ne.« Tudi na vprašanje, ali bodo letos po pandemiji spet priredili vigredni sejem, Reiter še ni mogel dati odgovora.