Fešta pliberške Enotne liste: Dobra volja med blaškimi polji

Vrhunec večera je bilo žrebanje številnih nagrad – od sodov piva do darilnih košar z domačimi dobrotami. Med gosti so bili tudi pliberška podžupana Daniel Wriessnig in Hermann Enzi, odbornica Juliane Roschitz, nekdanja gostilničarka Nada Roschitz, globasniški župan Bernard Sadovnik, Marjan Čik iz Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov, Mojca Koletnik iz Zveze koroških partizanov in številni drugi.