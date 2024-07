Fešta na polju je tudi letos navdušila

Pliberška Enotna lista je v petek, 26. julija, povabila na tradicionalno fešto na polju. Več sto gostov je uživalo ob glasbi ansambla »Dobro jutro« iz Slovenije in v prijetnem ambientu Kuhlejeve ute, ki stoji sredi blaških polj. Obiskovalce iz Pliberka in okolice so pozdravili mestni svetnik Marko Trampusch ter občinski odborniki EL Pliberk: Vinko Kušej, Daniel Thaler in Štefan Domej. Tudi letos je za jed in pijačo poskrbela ekipa pliberške EL, pri čemer je približno 20 ljudi pomagalo v kuhinji, za šankom in v strežbi. Vrhunec večera je bilo žrebanje številnih nagrad, od soda piva do darilnih košar, napolnjenih z domačimi dobrotami. Vabilu na fešto so se odzvali tudi pliberški župan Stefan Visotschnig, podžupan Daniel Wriessnig in nekateri občinski odborniki ter odbornice socialdemokratov in ljudske stranke.