Feinig: »Končno sem se tudi jaz kvalificiral za selski pust.«

Putzfrave (Milena Olip in Anja Oraže)

Milena: Telefonirat ja znam, chattat pa ne.

Anja: Aj? A rijasn nak?

Milena: Nak no! Jaz določenih stvari pač enostavno ne znam. To je isto, kot pri policiji. Če te policija hor drži, pa policist bara, kaj si pil, mu tudi rečeš, 10 pirov, šampagner itak ne znaš šribat …

Anja: Pušuši, tu sploh ni problem! Jes sm za tebi tk ža han profil nardiva! Tvoj sinonim je: Shantal 23

Milena: Sa pa pušuši hambrt: Zakaj pa ti mni han takale hrozn himea daš? Zakaj Shantal 23?

Anja: Ja, zatu hi ža 22 drujh Shantal natri!