Feinig: »Končno sem se tudi jaz kvalificiral za selski pust.«

Trenutno med mladimi razsaja viralna uspešnica Gute Laune nemškega dua Großstadtengel. Prav z njo se je v uvodni plesni točki o novih programskih težiščih Višje šole Šentpeter začel letošnji selski pust. Trodelni narečni program je uspešno demonstriral igralske, plesne in pevske talente Selank in Selanov, pa tudi smisel za humor v Selah.
Kot se spodobi za pustni karneval, tudi pod Košuto ni manjkal aktualnopolitični Urbi et orbi komentar. Zanj sta v skeču Novice poskrbela Marko Oraže in Roman Roblek, ki sta med drugim pokomentirala vladne načrte o podaljšanju služenja vojaškega roka in civilne službe, znižanje davka za osnovna živila, Stockerjevo 2:1:0 strategijo (»0 logike«), Merkosur in govedino iz južne Amerike, spremembe na čelu koroške SPÖ in novi selski bankomat. A tudi Muska in Trumpa, župansko kandidaturo Marka Trampuscha (»Marko TrumpBusch«) za Enotno listo v Pliberku, kadrovske spremembe na Slovenskem sporedu ORF, rop draguljev iz Louvra in še marsikaj drugega. Največ bridko-sladkih vicev na temo zagat zakonskega življenja smo slišali v skeču Otroška soba.
Ženska perspektiva na moško-ženske odnose je odlično prišla do izraza v skeču Putzfrave, v katerem se Anja Oraže in Milena Olip preobrazita v »seksi bombici«, pa tudi v songu »Grem« ženskega zbora. Za salve smeha je v nemem skeču Mr. Bean med ogledom grozljivke, pa tudi v skeču Na carini poskrbel odlični Daniel Dovjak, ta se je kasneje izkazal tudi z originalno koreografijo Tommyja Casha v selski priredbi pesmi Espresso Macchiato, ki nam jo je zapel Marko Oraže. Oraže je navdušil predvsem kot Tonč Feinig, novi zborovodja selskih pevcev in vokalist Little Big Banda, s katerim je v Če bi jaz šoštar bil dobro posnel Feinigov pevski slog. »Končno sem se tudi jaz kvalificiral za selski pust,« je bil zadovoljen Tonč Feinig. Vsem nastopajočim iskrene čestitke!
Milena: Telefonirat ja znam, chattat pa ne.
Anja: Aj? A rijasn nak?
Milena: Nak no! Jaz določenih stvari pač enostavno ne znam. To je isto, kot pri policiji. Če te policija hor drži, pa policist bara, kaj si pil, mu tudi rečeš, 10 pirov, šampagner itak ne znaš šribat …
Anja: Pušuši, tu sploh ni problem! Jes sm za tebi tk ža han profil nardiva! Tvoj sinonim je: Shantal 23
Milena: Sa pa pušuši hambrt: Zakaj pa ti mni han takale hrozn himea daš? Zakaj Shantal 23?
Anja: Ja, zatu hi ža 22 drujh Shantal natri!
Matjaž: Lerarca me je zadnjič barala, če se hočem habrt ženit? Sem pa rekel, pravzprav že. Kakšna pa naj bi bila žena, je bova nahirk lerarca. Sem ji pa rekel, taka kot mesec. Wauw romantično, taka lepa in okrogla kot mesec višn. Sem ji pa rekel, ne to ne, ampak taka da ponoči pride in čez dan pa spet veršvinda.
Jona: Naša lerarca ima nov avto, han e-avto. Jes sem ji pa rekel, če ve kaj imata e-avto in driska skupnega? Oba imata strah, da ne bosta prišla domov.
Jaka: Moj sosed je žiju, da ga žena vara, da čriaz plot hodi, zdaj sta pa se preselila daleč bek v drug kraj. A je seda bual? Ne, mož je pozabu, da je tami isti poštar.
Iz rubrike Dogodki preberite tudi