Enotna lista Bilčovs je vabila na 7. Dalmatinsko fešto

Dobra glasba, ribe, dobrote z žara in žlahtna kapljica so tudi letos privabili številne gostje na Dalmatinsko fešto, na katero je v soboto, 16. septembra, vabila Enotna lista Bilčovs. Tudi letos je v šotoru pri gasilcih v Bilčovsu igrala tamburaška skupina Koprive, to so člani hrvaške manjšine na Madžarskem. Občinske odbornice EL Marija Hedenik, Janja Einspieler in Breda Gspan so pozdravile nekaj častnih gostov, med njimi državnozborsko poslanko Olgo Voglauer in župana občine Bilčovs Manfreda Maierhoferja. Kuhinja šentjanškega gostišča Centris je poskrbela za kulinarični užitek, za ljubiteljice in ljubitelje morskih jedi so pripravili okusne ribe in školjke. Dobropis za 4-dnevni izlet Novic v Vodice je bil glavni dobitek na tomboli, osvojil ga je Silvo Einspieler. Slike: Stefan Reichmann