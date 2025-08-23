Novice logo
Družabno kolesarjenje od Zilje do Podjune – na kolo za manjšinske pravice!

23.8.2025 Koroška Kärnten Novice
Od 5. do 7. 9. KSŠŠD vabi na družabno kolesarjenje od Zilje do Podjune: »Skupaj hočemo kolesariti čez naše kraje in vasi, srečati domačin*ke, spregovoriti o potrebah vsakdana in manjšine, poiskati možnosti za skupne poti, na katerih se bomo krepil*e in našl*e nov zagon za svobodno in skrbno prihodnost.«
Kolesarska akcija 1987; Foto: Arhiv Naš tednik

Na petih postojankah (med drugimi Zahomec, Šentjakob in Pliberk) je skupaj z društvi organizirano druženje, malica in pogovor z lokalnimi prebivalci, kjer si lahko udeleženci poročajo in izmenjujejo informacije o stanju slovenske skupnosti, ugotovitvah in vizijah. S študenti je mogoče kolesariti tudi samo del poti. Vsi iz okolice so vabljeni k najbližji postojanki. Vabljene so osebe vseh starosti. Ljubitelji in ljubiteljice kolesarjenja lahko prinesejo svoj tempo.

START: 5. 9., 15.00, železniška postaja Šmohor
CILJ: Kulturni dom 
Pliberk (srečanje 7. 9., ob 18.00)

Rezervirajte si datum, saj podrobnejše informacije o vmesnih postajah in srečanjih še sledijo.
Prijave in vprašanja (do 1.9.) na: [email protected]

