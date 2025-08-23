Družabno kolesarjenje od Zilje do Podjune – na kolo za manjšinske pravice!

Na petih postojankah (med drugimi Zahomec, Šentjakob in Pliberk) je skupaj z društvi organizirano druženje, malica in pogovor z lokalnimi prebivalci, kjer si lahko udeleženci poročajo in izmenjujejo informacije o stanju slovenske skupnosti, ugotovitvah in vizijah. S študenti je mogoče kolesariti tudi samo del poti. Vsi iz okolice so vabljeni k najbližji postojanki. Vabljene so osebe vseh starosti. Ljubitelji in ljubiteljice kolesarjenja lahko prinesejo svoj tempo.
START: 5. 9., 15.00, železniška postaja Šmohor
CILJ: Kulturni dom
Pliberk (srečanje 7. 9., ob 18.00)
Rezervirajte si datum, saj podrobnejše informacije o vmesnih postajah in srečanjih še sledijo.
Prijave in vprašanja (do 1.9.) na: [email protected]
