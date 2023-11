Znano je, da so upokojenke in upokojenci pod streho Društva upokojencev (DU) Podjuna, ki ga vodi Helka Mlinar iz Škocjana, zelo agilni. Vsako leto prirejajo izlete doma in zunaj domovine, branja z domačimi avtorji, adventno srečanje ter srečanje ob materinskem dnevu. Tako so septembra letos obiskali zlato mesto Prago in Kumrov. V nedeljo, 10. decembra, pa društvo vabi na adventno srečanje z mašo in s kosilom pri Voglu v Šentprimožu, kjer bo nastopila tudi pevska skupina Klika iz Železne Kaple. Poleg tega vabi v sredo, 27. decembra, skupaj s Slovenskim društvom upokojencev Pliberk na ogled živih jaslic v Postojnski jami in obisk zimske praznične Ljubljane. Za prihodnje leto DU Podjuna načrtuje tudi obisk Južne Tirolske. DU Podjuna pa ne skrbi samo za duhovno hrano in izobraževanje, zelo mu je pri srcu tudi skrb za zdravje. Zato organizira vsako leto vigredi in jeseni petdnevni oddih v Moravskih Toplicah, nazadnje od petka, 3., do srede, 8. novembra 2023. Za večino udeležencev so Moravske Toplice postale že prava domačija, ki jim nudi možnost za plavanje, masaže, savniranje …, prav tako pa je poskrbljeno za dobro jed in pijačo. Letos je bilo še posebej praznično: ob dobri kapljici in prepevanju slovenskih pesmi so praznovali tudi visoka jubileja – 90-letnico Marte Tschischej in Franca Kukovice, ki se je s svojo ženo Slavko kljub visoki starosti sam pripeljal v Moravce in vse povabil na pijačo.