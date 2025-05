Društvo delavnicaMUZEJ vabi: Umetniški poseg

Obenem naj bo spomenik poklon partizanom in partizankam, protifašističnim in protinacističnim odpornikom na Koroškem in v regiji. Postavljen naj bo s sredstvi dežele Koroške in mesta Celovec na centralnem javnem prostoru. Umetniški poseg je prijavljen kot manifestacija. V sklopu akcije bodo pod vodstvom umetnice Dane Rausch z umetniškim posegom simulirali polaganje temeljnega kamna za spomenik, ob tem pa bodo spregovorile pisateljica in kulturologinja Elena Messner ter zastopnice podpornih društev in iniciativ. Točen kraj bodo društveniki šele objavili na spletni strani www.delavnicamuzej.at. Kontakt: [email protected]