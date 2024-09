Dijaki Slovenske gimnazije so obiskali Novice

Danes opoldne so nas v uredništvu Novic obiskali dijaki in dijakinje 3.A razreda Slovenske gimnazije. Urednica Nadja Volavšek Kurasch je predstavila otroško stran, ki jo vsak teden objavljamo v Novicah. V prvi delavnici s Hano Julijo Kališnik so dijaki spoznali novinarsko delo in vodili intervjuje s kolegi. Zgodovino koroškoslovenskih tiskanih medijev jim je predstavil urednik Simon Rustia. Pridobljeno znanje dijakinj in dijakov pa je preko ankete preverjal Damijan Smrečnik, ki je dijakom predstavil spletne strani Novic na družbenih omrežjih. Do obiska je prišlo v okviru vsakoletnega projekta Slovenske gimnazije »Teden koroških Slovenk in Slovencev«, v katerem spoznavajo slovenske medije in ustanove na Koroškem. Dijake je spremljala profesorica Nadja David.