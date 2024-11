Delavnica: O pregonu koroških Slovencev

Od 28. do 30. novembra bo v Domu v Tinjah potekala delavnica »Spurensuche/Po sledovih«, ki se osredotoča na zasledovanje in pregon koroških Slovenk in Slovencev v letih 1938–1945. Predavajo oz sodelujejo mdr. Teodor Domej, Simon Urban, David Ressmann, Vladimir Wakounig, Nadja Danglmaier in Marija Wakounig.