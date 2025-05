Dan odprtih vrat na Letini: Za vrt, ki ni zelena puščava

Vodenja po vrtu z gostiteljema Helgo in Hubertom Silan bodo čez ves dan glede na povpraševanje in razpoložljivost. Obiskovalce čaka tudi pester spremljevalni program: predstavitev vrtne keramike Ceramic Katschnig, ponudba čebeljih izdelkov Eko čebelarstva Silan, prikaz predenja na kolovratu z Roso Reinwald ter izdelki iz volne alpake, prikaz kovaštva z Jakobom Urankom, raznolik otroški program z Anjo in Mono Prikrznik, za kulinarično razvajanje pa bo poskrbela kuhinja Repica z domačimi jedmi, kavo in slaščicami.