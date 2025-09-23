Novice logo
Dalmatinska fešta v Bilčovsu je tudi letos navdušila

23.9.2025 Bilčovs Ludmannsdorf Damijan Smrečnik
Dobra glasba, sveže ribe, dobrote z žara in žlahtna kapljica – to je recept za prijeten in sproščen večer. Vse to in še več je obiskovalcem ponudila dalmatinska fešta Enotne liste Bilčovs, ki je 20. septembra privabila okrog 200 ljudi v šotor pri gasilcih v Bilčovsu.

Za glasbeni vrhunec je poskrbela skupina Koprive, člani hrvaške manjšine na Madžarskem. Navdušili so s pestrim programom, ki je obsegal ne le dalmatinske pesmi, ampak tudi uspešnice s celotnega Balkana ter pesmi Oliverja Dragojevića in Plavega orkestra.

Občinske odbornice Enotne liste Marija Hedenik, Janja Einspieler in Breda Gspan so pozdravile goste, ki so prišli od blizu in daleč, med njimi državnozborsko poslanko Olgo Voglauer, župana Manfreda Maierhoferja, frakcijskega vodjo bilčovške SPÖ Roberta Blatnika z ženo Ano Blatnik ter predsednico SPD Bilka Marijo Weber Ogris.

Poleg odlične kulinarike in glasbe je večer popestrila tudi igra s kroglo balanka ter bogata tombola. Glavni nagradi – umetniški deli Christe Fuchs in Rezi Kolter – sta prejela Hanzi Einspieler in Jernej Einspieler. Osvojiti je bilo mogoče še številne darilne košare in druge nagrade.

Za jedi je poskrbel Centris iz Šentjanža, pijačo pa je z nasmehom postregla mladina Enotne liste, ki je bila na dogodku močno zastopana.

Vse slike: Stefan Reichmann

