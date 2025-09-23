Dalmatinska fešta v Bilčovsu je tudi letos navdušila

Dobra glasba, sveže ribe, dobrote z žara in žlahtna kapljica – to je recept za prijeten in sproščen večer. Vse to in še več je obiskovalcem ponudila dalmatinska fešta Enotne liste Bilčovs, ki je 20. septembra privabila okrog 200 ljudi v šotor pri gasilcih v Bilčovsu.