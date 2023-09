Čebelarsko društvo Šmihel je praznovalo 100. jubilej: Sto let za razvoj čebelarstva

Čebelarsko društvo Šmihel je minulo soboto, 23. septembra, praznovalo 100. obletnico obstoja. Predsednik društva Anzej Bricman je v farni dvorani pozdravil številne goste, videli smo bistriškega župana Hermanna Srienza, globaškega župana Bernarda Sadovnika, bistriškega pod­župana Vladimirja Smrtnika, pa tudi predsednika pliberškega in globaškega čebelarskega društva Herberta Woltscheja in Franza Reinwalda. Ravnatelj Evropske šole Šmihel Danilo Katz je kot moderator vodil program, šola je z društvom tesno povezana, skupaj so uresničili že več projektov. Šolski zbor pod vodstvom Dagmar Dumpelnik-Prasenc je na jubilejni prireditvi zapel pesem Čebelica Maja. Anzej Bricman se je v kratkem nagovoru zahvalil vsem, ki so bili v preteklih sto letih stebri čebelarskega društva, pozitivno je omenil projekt cvetoči travniki in se zahvalil Doris Grit-Schwarz. Spomnil je na težave pri čebelarjenju, na podnebne spremembe in boj s škodljivcem varroa. Bricman: »Naj bo naše delovanje tudi v naslednjih sto letih v smislu pesmi Lojzeta Slaka: čebelica, naša prijateljica.« Na prireditvi smo pesem slišali kar dvakrat: Kvintet Donet jo je zapel s triom ALPE, na harmoniki pa jo je zaigral talentirani mladi glasbenik Julian Furjan. Theresa Mödritscher je na prireditvi prebrala pesem Milke Hartman, Viktoria Šumnik pa pridigo dekana Krista Srienca: »(…) Čebelja družina je vzor domoljubnosti. Čebela se drži svoje tradicije, ne spreminja svoje barve, se drži svojega glasu, svoje pridnosti. Čebele se med seboj poznajo, se nikdar ne grizejo. Vsakega sovražnika, ki se prikrade v panj, vržejo ven. (…)«