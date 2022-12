Božična tržnica na Peci je tudi letos pritegnila množice

Božična tržnica na Peci je na 1700 metrih nadmorske višine najvišje ležeča božična tržnica Avstrije. Letos je bila odprta 3., 9., 10. in 17. decembra. Poleg raznih dobrot, toplih pijač in zanimivih izdelkov domačih ustvarjalcev so na Peci tudi letos pripravili pester kulturni program. Včeraj, 17. decembra, je številne obiskovalke in obiskovalce očaralo petje Mladinskega zbora Danica pod vodstvom Barbare Mistelbauer-Stern in Miriam Sadnikar. Nastop Mladinskega zbora je bil načrtovan že pred tremi leti, a so zaradi korone zapeli šele letos. Sestava zbora se je medtem spremenila, za nastop na Peci pa so pristopili tudi bolj izkušeni pevci in pevke. V kapeli sv. Ane so zazvenele citre Silvie Igerc in glasovi Mešanega pevskega zbora Kazaze. Glasbeni program tržnice je zaokrožil trio Hilli Billi in fantastičen šov z ognjem. Tržnica je na Peco pritegnila množice in tudi nova gostilna „Oben“, ki jo vodi družina Skuk, je bila ves dan nabito polna.