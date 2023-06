Klub motoristov Red Biker Koroška s predsednikom Janezom Cvelfom vabi v soboto, 17. junija, ob 17.00 na blagoslov motornih koles v Pliberk. Blagoslov bo pri podjetju J&M, ki se nahaja med Pliberkom in Nončo vasjo. Motoriste in njihova vozila bo blagoslovil domači župnik Ivan Olip. Že pred tem, ob 14.30, se bodo motoristi srečali pri Mochoritschu v Grebinju in se peljali skupaj skozi Velikovec, Dobrlo vas in ob Klopinjskem jezeru v Pliberk. Za pogostitev bo poskrbljeno na licu mesta.

Predsednik Red Biker Koroška Janez Cvelf (desno) vabi na blagoslov motornih koles v Pliberk.