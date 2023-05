Društvo upokojencev Podjuna s predsednico Helko Mlinar na čelu vsako leto organizira dva pohoda pod geslom Spoznavajte ožjo domovino. Letošnji prvi pohod je udeležence vodil skozi Pribljo vas, Kazaze in Metlovo, staro in novo. Medtem ko so se v novi Metlovi ob glavni cesti naselili predvsem železničarji in drugi delavci, je stara predvsem kmečka, mdr. kraj Vazarjeve (Boschitzeve), Frnačnikove (Ropitzeve) in Opietnikove (Wastlnove) domačije. Na stari Metlovi imajo tudi podružnico farne cerkve Kazaze, katere patron je sv. Tomaž, njen mežnar pa Franc Boschitz, p. d. Vazar. Zgrajena naj bi bila leta 1399, kar pa ni jasno dognano. Sicer pa je bila Metlova prvič omenjena v urbarju gradu Rebrca leta 1264. Na koncu pohoda sta udeležence povabila na svoj dom Bernardka in Pep Komar in jim širokogrudno postregla. Pep je organiziral tudi pohod s 25 udeleženkami in udeleženci, ki so tako bliže spoznali poljance ali – kot jim pravijo – polonce.

Po pohodu skozi domovino poloncev so si udeleženci zaslužili okrepčilo, na katero sta povabila Bernarda in Pep Komar z nove Metlove.

Minulo nedeljo je DU Podjuna vabilo na tradicionalno srečanje ob materinskem dnevu. Vsakič povabijo k Voglu v Šentprimož tudi pevsko skupino – tokrat Lipo iz Velikovca pod vodstvom Dominka Hudla.