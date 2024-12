Adventna tržnica v Stari pošti na Bistrici na Zilji: Kaj si za božič želijo mladi Ziljani?

Predsednik SPD Zila Daniel Mešnik je povedal, da je z obiskom zadovoljen, in dodal, da so prireditev organizirali že tretjič. Omenil je, da bodo z letos novoustanovljeno mlado gledališko skupino šli še na majhno turnejo in se mdr. ustavili še v Kanalski dolini, Ljubljani in na Brdu pri Šmohorju. Naslednje leto nameravajo uprizoriti novo igro. Z delovanjem v letošnjem letu je Mešnik zadovoljen, dodaja pa, da je veliko rano v društvu zapustila smrt dolgoletnega predsednika Urbana Popotniga.