Acoustic Lakeside: Poraz za finančno policijo

»Razmišljanje finančne policije lahko izruva povezanost družbe, ker odnose razumejo le v obliki delovnih razmerij in plačil, pri čemer se popolnoma zanemarja dejstvo, da obstajajo družinski, prijateljski, preprosto človeški in nekapitalistični odnosi, brez katerih družba ne bi delovala. Finančni policiji je treba očitati, da je ravnala samovoljno. Postopek je že zdaj povzročil veliko negotovost pri mnogih drugih kulturnih društvih, ki so pri večjih prireditvah odvisna od prostovoljne pomoči svojih članov in se sprašujejo, ali naj sploh še organizirajo takšne prireditve. Vsekakor je že prišlo do škode za kulturno življenje.«