7.000 evrov za boljšo prihodnost

»V ospredju pa ni zmaga, temveč dejstvo, da smo na igrišču skupaj razne narodnosti, poleg domačinov tudi begunci in mladi, ki so trenutno na Erasmus taboru na Koroškem. Na igrišču se vsi čutijo enakovredno. Ni pomembno, kdo si ali od kod prihajaš, ampak preprosto šteje to, kar se dogaja na igrišču,« meni Rosen­zopf. Turnir se je začel z minuto tišine, potem so vsi sodelujoči pomolili Oče naš v svojem jeziku. Na dogodku so letos zbrali približno 7.000 evrov. »Z denarjem podpiramo izobrazbo odraslih, žensk in deklet v Angoli, ki so izpadli iz šolskega sistema, na primer, ker so postale matere. Salezijanci in sestre imajo program, da se lahko ponovno vključijo v šolski sistem,« je hvaležen Hanzej Rosenzopf.