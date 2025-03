66. ples Čebelarskega društva Železna Kapla-Bela: Veseli so bili velikega obiska mladine

Čebelarke in čebelarji društva »Železna Kapla-Bela« so ponovno bili uspešni organizatorji in gostitelji Čebelarskega plesa, ki slovi daleč preko meja občine. Vabilu na ples in sestanek se je odzvalo lepo število predsednikov in tudi funkcionarjev iz bližnje in daljne okolice. Sestanku čebelarjev je sledila neformalna seja, na kateri je glavno vlogo prevzela predsednica Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS), Marinka Mader-Tschertoru s podporo Janka Pečnika.