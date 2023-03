56. pevsko srečanje »Od Pliberka do Traberka«: Srečanje žametnih glasov pri Kovaču

Pevska revija »Od Pliberka do Traberka« je najstarejša slovenska pevska revija, ki presega tudi državno mejo, izvajajo pa jo od leta 1968.

Namen revije je poleg negovanja slovenske pesmi, besede in kulture tudi preseganje državne meje, ki je Koroško delila po letu 1920. Na sobotnem koncertu v gostilni Kovač na Obirskem so nastopili domači moški pevski zbor Valentin Polanšek z Obirskega pod vodstvom Boža Hartmanna, vokalni kvintet Ajda Prevalje, zbor Korenine SPD Danica (vodi Anica Maraž-Kežar), vokalno-instrumentalna skupina Sanje s Suhe in MoPZ Foltej Hartman (vodi Špela Mastek-Mori). Vokalno-instrumentalna skupina Sanje deluje že od leta 2016, na reviji »Od Pliberka do Traberka« pa so tokrat sodelovali prvič. »Dobili smo povabilo in radi sode- lujemo, ker radi prepevamo. Pojemo predvsem slovenske pesmi, ker se nam zdi pomembno, da se te pesmi in slovenska kultura ohranijo,« je povedala Eva Kogelnik, pevka skupine Sanje.