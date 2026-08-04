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45-letnica mature na Slovenski gimnaziji

4.8.2026 Celovec Klagenfurt Novice
26. junija 2026 so maturanti Slovenske gimnazije letnika 1980/81 proslavili 45. obletnico mature.
Z leve: Margit Pitschek (roj. Mickl), Marija Pruntsch (roj. Kuchling), Janko Krištof, Sonja Kuchling, Marija Hajnžič-Kežar (roj. Kežar), Ursula Gräfling (roj. Umschaden), Christiane Serajnik (roj. Kofler), Marica Kušej, Valentin Smrečnik, Stanko Nachbar, Angelika Resztej, Heribert Kulmesch, Joza Weber, Maks Zdouc, Toni Reichmann, Stanko Polzer, Andrej Lampichler, Adele Božič (roj. Jernej).

Njihov razrednik je bil dr. Stanko Čegovnik. Zbrali so se ob vznožju sv. Heme pri Globasnici. Najprej so se napotili v votlino h kapeli sv. Rozalije, nato pa po pešpoti na goro k sv. Hemi. Tam so se pri maši spomnili pokojnega razrednika dr. Stanka Čegovnika, vseh pokojnih profesorjev in učiteljev, ki so jih poučevali, ter prezgodaj umrle sošolke Margit Marbek, roj. Harisch. Po maši so si na kratko ogledali še zgodnjekrščanske izkopanine, nato pa so se podali v Globasnico, kjer so si ogledali najdbe izkopanin pri sv. Hemi ter najdbe iz globaške okolice. Druženje so ob dobri hrani in pijači nadaljevali ob Breškem jezeru, obenem pa se dogovorili za pripravo »polstoletnega« srečanja, ki ga bo pripravila sošolka v Rožu. V prijateljskem vzdušju so se razšli z željo, da bi se zdravi srečali na 50. obletnici mature.         

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