45-letnica mature na Slovenski gimnaziji

Njihov razrednik je bil dr. Stanko Čegovnik. Zbrali so se ob vznožju sv. Heme pri Globasnici. Najprej so se napotili v votlino h kapeli sv. Rozalije, nato pa po pešpoti na goro k sv. Hemi. Tam so se pri maši spomnili pokojnega razrednika dr. Stanka Čegovnika, vseh pokojnih profesorjev in učiteljev, ki so jih poučevali, ter prezgodaj umrle sošolke Margit Marbek, roj. Harisch. Po maši so si na kratko ogledali še zgodnjekrščanske izkopanine, nato pa so se podali v Globasnico, kjer so si ogledali najdbe izkopanin pri sv. Hemi ter najdbe iz globaške okolice. Druženje so ob dobri hrani in pijači nadaljevali ob Breškem jezeru, obenem pa se dogovorili za pripravo »polstoletnega« srečanja, ki ga bo pripravila sošolka v Rožu. V prijateljskem vzdušju so se razšli z željo, da bi se zdravi srečali na 50. obletnici mature.



