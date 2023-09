Katoliško prosvetno društvo Šmihel je v nedeljo, 17. septembra, vabilo na 39. vaški praznik na Davidovem travniku. Kulturni program so oblikovali trio Korenika (Albert Schorli, Albert Krajger in Franz Vejnik), MePZ Gorotan in Godba na pihala Šmihel.

Albert Krajger vodi Mešani pevski zbor Gorotan

Otroški program, ki ga je pripravila Silvia Merva ob pomoči Magdalene Mödritscher, Anje Cerar in Viktorie Šumnik je bil tudi letos zelo privlačen, družabne igre prav tako. Rozina Jop iz Repelj in Hedka Fera iz Večne vasi sta na vaškem prazniku predstavili vrste žit in način, kako se je včasih želo. Marian Tomažej je predstavil delovanje starega mlina, Daniela Pečnik pa je govorila o hranilni vrednosti žit. »Temo smo izbrali, ker ugotavljamo, da mladina raznih vrst žit ne pozna več,« je povedala podpredsednica KPD Šmihel Micka Opetnik.

Priljubljena lectova srca

Od vsega začetka so lectova srca del vaškega praznika, spečejo pa jih v pekarni Haimburger. Micka Opetnik pripoveduje, da se pred praznikom tradicionalno zberejo ženske, ki ta srca okrasijo. Ne prodajajo jih, dobiš jih lahko le s sodelovanjem pri družabnih igrah. Letos so imeli organizatorji srečo z vremenom, sonce je poskrbelo za poletne temperature. 30. septembra ob 19.30 vabi KPD Šmihel v farno dvorano na premiero igre »Je moje razmerje v mejah normale« gledališke skupine »Nenavadni« v režiji Alenke Hain. Ponovitev bo 1. oktobra ob 19.30.