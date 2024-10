New Times Bigband Šmihel praznuje svojo 35. obletnico obstoja z velikim jubilejnim koncertom, ki bo 26. oktobra 2024 ob 19.30 v Kulturnem domu v Pliberku. Pod umetniškim vodstvom in dirigentsko palico Maria Vavtija občinstvo pričakuje glasbena poslastica, ki bo v ospredje postavila širok repertoar bigbanda.

Koncertni program obeta raznoliko mešanico mednarodnih hitov in klasikov. Na sporedu bodo pesmi Michaela Bubléja, Robbija Williamsa, Norah Jones in mnogih drugih izvajalcev, ki zagotavljajo nepozaben večer, poln glasbene raznolikosti.

Pevke Lara Wulz, Natascha Stuck, Simona Krajger in Danilo Katz bodo dopolnili New Times Bigband.

Mastermind mag. Michael Vavti je band od njegove ustanovitve pomembno oblikoval in razvijal naprej. »Posebnost New Times Bigbanda je močna povezanost članov z domačim okoljem. Naši glasbeniki prihajajo ne le iz Šmihela, temveč tudi iz okoliških občin, kar nas kot band še posebej ukoreninja in dela edinstvene,« pravi Vavti.

New Times Bigband Šmihel vabi vse ljubitelje glasbe, da skupaj praznujemo to posebno obletnico in se prepustimo edinstvenemu vzdušju koncerta.